РИАМО - 11 дек. Туристические возможности российской столицы представили на цифровом роуд-шоу для туркомпаний из Юго-Восточной Азии, в нем приняли участие 396 представителей данной индустрии, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Москвы.

Мероприятие прошло с 7 по 10 декабря. В роуд-шоу участвовали компании Малайзии, Таиланда, Сингапура и Индонезии.

«Москва продолжает программы международного сотрудничества, в том числе в сфере туризма. В цифровом роуд-шоу для компаний из Юго-Восточной Азии приняли участие 25 столичных туроператоров и отелей. В сумме они провели больше 900 онлайн-встреч с иностранными партнерами», — сказала заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Роуд-шоу открыли представлением туристических возможностей Москвы. В рамках презентации представители туридустрии из Юго-Восточной Азии смогли узнать о достопримечательностях, отелях, общественных пространствах, гастрономических центрах и другой инфраструктуре мегаполиса.

Еще были презентованы проекты городского комитета по туризму с англоязычным контентом: медиаплатформа #Москвастобой и портал Discover Moscow.

Как часть цифровой инфраструктуры столицы на данном мероприятии представили турсервис Russpass, который помогает туристам упростить все организационные вопросы в городе. Так, турист с его помощью может выбрать готовый тур или создать свой маршрут путешествия по России и Москве, купить билеты на транспорт, в музеи и многое другое.

Как добавила Сергунина, до конца года в городе пройдет еще одно цифровое роуд-шоу, в нем примут участие туркомпании из Индии. Мероприятие запланировано на 15-18 декабря.