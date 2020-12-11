РИАМО - 11 дек. За последние сутки в столице выявили 7215 случаев Covid-19, всего в городе зафиксировали 679 193 случая заболевания, сообщает московский оперштаб.

За сутки в мегаполисе выздоровели 5920 пациентов, скончались 77 заболевших. С начала пандемии врачи вылечили 518 889 человек, умерли 9722 пациента.

Москвичам советуют оставаться дома при возникновении любых симптомов простудных заболеваний и вызвать врача.

В мегаполисе из-за пандемии действуют ограничения — ученики старшей и средней школ и студенты переведены на дистанционное обучение, часть сотрудников компаний перешла на удаленку, а люди старше 65 лет и с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим.

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Текстовая трансляция

11 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 28 585 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 370 больных. В Москве - 7 215.

- В Москве за минувшие сутки вылечили еще 5920 человек с подтвержденным коронавиурсом. Всего от инфекции в столице вылечилось 518 889 больных.

- За последние сутки в столице скончались еще 77 пациентов с подтвержденным коронавириусом. За все время пандемии в столице умерли 9722 человека.