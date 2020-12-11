РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. Автоинспекторы подмосковного Подольска и юные инспекторы движения напомнили водителям и пешеходам о безопасном поведении на дорогах и раздали световозвращатели в ходе акции «Яркий пешеход», говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Сотрудники Госавтоинспекции и юные инспекторы движения напомнили пешим участникам дорожного движения о безопасности в темное время суток и пасмурную погоду. Особое внимание при проведении акции «Яркий пешеход» уделили детям и пожилым людям.

«Полицейские и ЮИДовцы средней школы №3 вручили всем участникам акции световозвращатели, разъяснили пешеходам важность их ношения и продемонстрировали принцип действия. Водителей призвали всегда снижать скорость перед пешеходным переходом, уступать дорогу пешим участникам дорожного движения, а также не оставаться равнодушными, если детям или пожилым людям требуется помощь при переходе проезжей части», - говорится в сообщении.

Также полицейские призвали родителей учить детей безопасному поведению на дороге и контролировать наличие световозвращающих элементов на одежде малышей. Это поможет ребенку стать заметным на дороге.