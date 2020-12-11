РИАМО - 11 дек. Оперативный штаб по выявлению источников неприятных запахов в воздухе появился в столице, он приступил к работе, сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.
Он отметил, что в штаб входят представители органов исполнительной власти, управ, префектур, муниципальных образований, а также общественных организаций.
«Мы начали активную работу, вызываем предприятия, проводим разъяснительные работы. Я надеюсь на то, что штаб успешно будет работать в 2021 году», - заключил глава департамента.
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