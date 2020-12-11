РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 дек. В подмосковных Люберцах в пятницу пройдет онлайн мастер-класс по изготовлению новогодних поделок, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В пятницу, 11 декабря, КДЦ «Союз» приглашает люберчан на онлайн-мероприятия. В 15:00 стартует мастер-класс по декоративно-прикладному искусству «Символ года», - говорится в сообщении.

В 19:00 пройдет аудиосказка с картинками «Госпожа Метелица».

Мероприятия пройдут по ссылке.