РИАМО - 11 дек. Сведения в отношении ООО «ВВ Проджектс» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Сведения представило Государственное казенное учреждение Подмосковья «Дирекция единого заказчика министерства социального развития Московской области».

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключил с обществом контракт на выполнение работ по капитальному ремонту в ГБУ СО МО «Талдомский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», - говорится в сообщении.

В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло его в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России компания не предоставила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.