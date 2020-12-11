РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 дек. Люберецкая городская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении иностранного гражданина, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт героина в особо крупном размере, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина республики Таджикистан, обвиняемого следственными органами в совершении преступления по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Уголовное дело направлено в Люберецкий городской суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый, вступив в предварительный сговор с неустановленными лицами, получил с целью последующего сбыта партию героина массой не менее четырех килограммов, которую в последующем расфасовал в полимерные пакеты и хранил в автомобиле, а также в квартире по месту фактического проживания на территории Люберец. Его задержали сотрудники правоохранительных органов 21 мая в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий. После этого в ходе осмотров автомобиля и квартиры обнаружено и изъято наркотическое средство - героин общей массой не менее четырех килограммов.

Обвиняемый вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объеме и раскаялся.

В отношении обвиняемого Люберецким городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.