РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. В подмосковном Подольске в микрорайоне Климовск произошел пожар в квартире, огнеборцы спасли шесть человек, пострадавших нет, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

10 декабря в 21:29 на пульт ЦППС Подольского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: микрорайон Климовск, Почтовый переулок, дом 10, квартира 42. К месту вызова направили дежурные подразделения пожарной охраны в составе ПСЧ-77, ПСЧ-7, ПЧ-258, ПСО-17. К прибытию первых пожарных расчетов шел дым из окна квартиры на третьем этаже, образовалось сильное задымление в подъезде.

«Основные усилия пожарные направили на спасение людей. В ходе разведки звено газодымозащитной службы эвакуировало шесть человек по лестничным маршам, предварительно надев на них спасательные устройства. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 21:53 пожар локализовали, в 22:36 – ликвидировали. Горела мебель в комнате на площади 4 квадратных метра. К счастью, в пожаре никто не пострадал», - говорится в сообщении.

В тушении пожара и ликвидации его последствий задействовали пять основных отделений, одну единицу спецтехники, 22 человека личного состава.