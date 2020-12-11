РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 дек. Почти 300 юных горожан занимаются лыжными гонками в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В отделении лыжных гонок КСШОР «Зоркий» на бюджетной основе ведется подготовка 280 спортсменов. Красногорские лыжники традиционно показывают высокие результаты на соревнованиях всех уровней», - говорится в сообщении.

В частности, юниор КСШОР «Зоркий» Сергей Волков накануне вошел в десятку сильнейших лыжников страны: в спринте среди мужчин на этапе Кубка России Сергей занял 6 место и стал лучшим среди юниоров.

Глава горокруга Эльмира Хаймурзина поздравила младших лыжников с началом сезона. Она вручила юным спортсменам термобутылки с логотипом «Живу спортом» и мандарины.

«Наши юные спортсмены – это восьмилетки, которые начали заниматься только в прошлом году – в 7 лет. Многие ребята – потомственные лыжники, в нашем округе это очень популярный вид спорта. В Красногорске его очень любят и ждут зиму», - отметила Хаймурзина.