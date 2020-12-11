РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 дек. Проект по раздельному сбору крупногабаритных отходов «Мегабак» реализуют в подмосковных Котельниках в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Сотрудники управления благоустройства приняли участие в очном мастер-классе по раздельному сбору вторичного сырья - крупногабаритных отходов на площадке «Мегабак» для администраций городских округов Московской области, участвующих в реализации проекта. В Котельниках проект реализуют в 2021 году», - говорится в сообщении.

«Мегабак» - это программа по созданию площадок для сдачи мусора, которые станут частью новой инфраструктуры обращения с отходами в Московской области. Она базируется на раздельном сборе коммунальных отходов и направлена на снижение минимум в два раза объемов вывоза мусора на полигоны и увеличение доли перерабатываемых отходов.

Данный проект будет полностью реализован в городе в 2021 году.