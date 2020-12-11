РИАМО - 11 дек. Во время реконструкции кинотеатра «Художественный» в центре Москвы археологи нашли фарфор Гарднера и Кузнецова, который датирован XVI–XVII веками, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Также среди находок есть стеклянные склянки конца XIX — начала XX века.

«Это разного размера бутылки, в том числе фляги и штофы (особая четырехгранная бутылка с коротким горлом, которая использовалась для хранения и подачи спиртных напитков), чернильницы, аптечные пузырьки, пробирки, флаконы, рюмки и бокалы», — сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что эти находки помогают понять образ жизни людей прошлого. В будущем все найденное передадут музеям.

Работы по комплексной реставрации кинотеатра уже подошли к концу.