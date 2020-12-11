РИАМО - 11 дек. Минобороны России рассказало о планах зарубежных стран по дискредитации российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС.

«Против российской вакцины от коронавирусной инфекции ведется информационная кампания, финансируемая из-за рубежа», - говорится в сообщении.

По словам официального представителя ведомства генерала-майора Игоря Конашенкова, Минобороны хорошо известно, какие средства брошены на дискредитацию отечественной вакцины в России и мире.

«В социальных сетях и <...> интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических «расследований» и лжесвидетельств «очевидцев», - уточняется в сообщении.

Российскую вакцину от Covid-19 «Спутник V» зарегистрировали в Минздраве 11 августа 2020 года. Она стала первой в мире вакциной против коронавируса.​

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

11 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 28 585 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 370 больных. В Москве - 7 215.

- В Москве за минувшие сутки вылечили еще 5920 человек с подтвержденным коронавиурсом. Всего от инфекции в столице вылечилось 518 889 больных.

- За последние сутки в столице скончались еще 77 пациентов с подтвержденным коронавириусом. За все время пандемии в столице умерли 9722 человека.