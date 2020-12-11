РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 дек. В Многопрофильной лингвистической гимназии №33 городского округа Мытищи совместно с ГБОУ ВО «Академия социального управления» состоялся региональный семинар «Комплексная программа организации внеурочной деятельности в начальной школе», организованный в дистанционном формате, сообщила начальник управления образования муниципалитета Наталья Гречаная.

В работе семинара приняли участие представители академических и экспериментальных площадок, члены ассоциации учителей начальной школы, методисты, молодые специалисты Московской области.

«В рамках семинара учителями были представлены видеофрагменты занятий по внеурочной деятельности. В выступлениях участников семинара были подробно раскрыты цели, результаты и способы реализации внеурочной деятельности, представлены основные подходы к пониманию концепции внеурочной деятельности в методологии ФГОС», - написала Гречаная в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что мероприятия, проведенные в рамках семинара, получили высокую оценку экспертов.