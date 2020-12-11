РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 дек. В Мытищинском центре реабилитации инвалидов «Мечта» сотрудниками библиотеки №1 был проведен арт-час «Сказка новогодняя в двери постучит…», сообщается в Instagram-аккаунте управления культуры городского округа.

В начале встречи слушатели узнали об истории возникновения всеми любимого праздника - Нового года - и о произведениях, посвященных ему.

«Вместе с ведущей Светланой Старцевой получатели социальных услуг рассматривали картины известных художников, посвященных зиме, пели песни и разыгрывали сценки. А затем, вдохновившись представленными образцами, приняли участие в мастер-классе и своими руками сделали красивые поделки», - говорится в сообщении.

Мероприятие завершилось небольшой фотосессией и вручением подарков на память.