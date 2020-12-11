РИАМО - 11 дек. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «ФинТех», сообщается на сайте ЦБ.

Приказ датирован 11 декабря. По величине активов кредитная организация занимала 241 место в банковской системе РФ.

«Банк России принял такое решение <...> руководствуясь тем, что Банк «ФинТех» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций», - говорится в сообщении.

Также организация нарушала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, банк «ФинТех» специализировался на проведении непрозрачных операций, направленных на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в интернете.