РИАМО - 11 дек. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «ФинТех», сообщается на сайте ЦБ.
Приказ датирован 11 декабря. По величине активов кредитная организация занимала 241 место в банковской системе РФ.
«Банк России принял такое решение <...> руководствуясь тем, что Банк «ФинТех» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций», - говорится в сообщении.
Также организация нарушала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кроме того, банк «ФинТех» специализировался на проведении непрозрачных операций, направленных на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в интернете.
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