РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 дек. Лыжню на стадионе «Зоркий» в Красногорске планируют открыть в ближайшие выходные, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Спринтерский» полуторакилометровый круг в Красногорске подготовят к выходным. Качество лыжной трассы проверила глава городского округа Эльмира Хаймурзина 10 декабря», - говорится в сообщении.

В настоящий момент на лыжном стадионе работает пять снегогенераторов. Устойчивая минусовая температура позволяет производить искусственный снег с максимальной эффективностью. Толщина снежного покрова составляет более 30 сантиметров: такая плотная «снеговая подушка» позволит лыжной трассе функционировать вне зависимости от погодных условий вплоть до середины марта.

«Наши мастера, которые работают на лыжном стадионе «Зоркий», «варят» лучший снег в Москве. Прошлой зимой, когда снега не было нигде в столичном регионе, у нас он был, и к нам, в том числе, переносились соревнования», – отметила Хаймурзина.

Глава округа подчеркнула, что «шумные работы» на верхней площадке лыжного стадиона «Зоркий» завершатся в течение недели, после чего снегогенераторы переместят вниз, в сторону плотины, для того, чтобы продолжить готовить лыжную трассу большей протяженности.

«Все работы мы постараемся проводить до 22:00, после того, как мы будем иметь плотный снежный покров, «пушки» переедут вниз, их будет не слышно совсем. Мы просим жителей близлежащих домов набраться терпения, через несколько дней этот процесс завершится», - пояснила Хаймурзина.

В отделении лыжных гонок КСШОР «Зоркий» занимается 280 воспитанников. Занятия спортшколы проходят в будни с 15:00 до 19:00 и в выходные с 10:00 до 14:00. Все остальное время покататься на Красногорской лыжне может любой желающий.