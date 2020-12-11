РИАМО - 11 дек. В этом году более 107 тысяч школьников и около 27 тысяч родителей присоединились к реализации проекта ранней профориентации «Билет в будущее» в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

В рамках проекта учащиеся прошли более 153 тысяч профориентационных тестов, которые помогают определить склонности к определенным профессиям и оценить свои навыки.

«Новшеством этого года стало активное включение в проект родителей. В своем личном кабинете они могли отслеживать прогресс ребенка, просматривать рекомендации, согласовывать практические мероприятия, которых в этом году в регионе прошло более 600. В рамках таких мероприятий ребята под руководством наставников выполняли задачи из практики настоящих специалистов», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что часть профориентационных мероприятий были доступны в онлайн-формате. Школьники получили уникальную возможность попробовать себя в 89 востребованных профессиях, среди которых дизайнер, программист и сварщик.

«Билет в будущее» – флагманский профориентационный проект Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на платформе bilet.worldskills.ru. В этом году его поддержали 80 регионов России.