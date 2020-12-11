РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 дек. В городском округе Мытищи на детской площадках в микрорайоне №26, по улице Мира и на Новомытищинском проспекте удалили граффити, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

Он отметил, что возглавляют топ жалоб граффити и незаконно размещенные информационные материалы: жители это замечают и сигнализируют.

«На детской площадке в микрорайоне №26 имени Гулько и по улице Мира выполнены работы по удалению граффити. Проведены работы по закрашиванию граффити на скамейках на детской площадке на Новомытищинском проспекте, дом 49, корпус 3», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что также выполнены работы по удалению рекламы на информационном щите по улице Щербакова, дом 11. На Новомытищинском проспекте очистили остановочный павильон от рекламы. По улице Щербакова, дом 2 в ходе проверки установлено, что открытый люк возле тротуара не является действующим и выведен из эксплуатации, в связи с чем сотрудники АО «Мытищинская Теплосеть» его закопали.

«На 2-м Первомайском проезде, дом 13 после благоустройства сквера (его окончание – конец 2018 года) перенесли мусорный контейнер на 15-17 метров и установили на газон, тем самым уничтожили все кусты, деревья. Кроме того, были срезаны ограждения. Мероприятия по установке ограждения выполнены в 2020 году на дворовой территории по указанному адресу», - уточнил Азаров.