РИАМО – 11 дек. В этом году ингредиенты для традиционных новогодних салатов оливье и селедка под шубой подорожали в России в среднем на 7-8%, пишет в пятницу газета «Известия».
Больше всего выросла цена на картофель и морковь - на 29% и 24% соответственно. При этом продукты, которые понадобятся для оливье, суммарно стали дороже на 7%.
По данным Росстата, цена порции селедки под шубой на четверых обойдется в 169 рублей. Между тем, в прошлом году это блюдо обходилось россиянам в среднем в 157 рублей.
Ингредиенты для салата оливье также подорожали. Теперь это любимое многими новогоднее блюдо обойдется на 7,7% дороже. Таким образом, порция оливье на четырех человек будет стоить 366,3 рубля.
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