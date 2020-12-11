РИАМО – 11 дек. В этом году ингредиенты для традиционных новогодних салатов оливье и селедка под шубой подорожали в России в среднем на 7-8%, пишет в пятницу газета «Известия».

Больше всего выросла цена на картофель и морковь - на 29% и 24% соответственно. При этом продукты, которые понадобятся для оливье, суммарно стали дороже на 7%.

«В ноябре 2020 года все необходимые для приготовления селедки под шубой продукты стоили 571,9 рубля, что на 8% больше прошлогоднего результата», - отмечается в материале.

По данным Росстата, цена порции селедки под шубой на четверых обойдется в 169 рублей. Между тем, в прошлом году это блюдо обходилось россиянам в среднем в 157 рублей.

Ингредиенты для салата оливье также подорожали. Теперь это любимое многими новогоднее блюдо обойдется на 7,7% дороже. Таким образом, порция оливье на четырех человек будет стоить 366,3 рубля.​​