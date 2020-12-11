РИАМО – 11 дек. Фильм «Лед 2», сериал «Ольга» и песня «Девочка, танцуй» стали лучшими в уходящем году по мнению пользователей «Одноклассников», говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

Социальная сеть «Одноклассники» подвела итоги ежегодной премии «Самый ОК!» на основе народного голосования пользователей. Победителей выбирали в шести номинациях: хит, фильм, сериал, шоу, трансляция и блог 2020 года.

«В 2020 году голосование длилось две недели, и пользователи ОК воспользовались приложением для выбора победителей 1,38 миллиона раз. По правилам соцсети, отдать свой голос можно было не более одного раза в сутки», - говорится в сообщении.

За участников премии «Самый ОК!» отдавали голоса люди разных возрастов, но самой активной группой стали женщины и мужчины от 30 до 39 лет. Больше всего голосов отдали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Новосибирска.

Премия за лучший контент заинтересовала не только жителей России - номинантов также поддерживали жители Беларуси и Казахстана.

Победителем в номинации «Лучший фильм» стала картина «Лед 2». За нее проголосовали 35% пользователей. «Лед 2» лишь на 3% опередил фильм «Доктор Лиза», который посвящен жизни Елизаветы Петровны Глинки. На третьем месте оказался «Стрельцов».

Сериалом года стала комедийно-драматическая «Ольга» от телеканала ТНТ о простой русской женщине из московского микрорайона. За этот сериал отдали голоса 41% пользователей ОК. Также в тройку лидеров попали «Зулейха открывает глаза» (21%) от «России 1» и «Эпидемия» (20%) от телеканала ТВ-3.

Победителем в номинации «Шоу года» стал пятый сезон детского музыкального проекта «Ты супер!», который идет на телеканале НТВ — 34% пользователей проголосовали за него. Второе место и 25% голосов получило шоу «Ледниковый период» от Первого канала, третью строчку занял «Решала», который идет на телеканале ЧЕ! (19%).

Хитом года пользователи назвали песню «Девочка, танцуй» от дуэта Artik & Asti, 37% пользователей проголосовали за эту композицию. В результате она обошла трек «Краш» от Клавы Коки & NILETTO, который собрал 21%, и «Французский поцелуй» от Миши Марвина & Ханны (20%).

Среди трансляций лучшим пользователи признали эфир концерта «Онлайн-марафон» от «Русского Радио» в Crocus City Hall. За него проголосовали 39% посетителей приложения премии «Самый ОК!». Сразу за ним оказалась трансляция «Алые Паруса» в честь выпускного вечера из Санкт-Петербурга от Пятого канала — 33% голосов пользователей ОК были отданы этой трансляции. Третье место получила трансляция классического онлайн-концерта «Домашние сезоны. Денис Мацуев», собравшая 10% голосов.

Наибольшая часть голосов в номинации «Блог года» ушла трэвел-блогу «Вокруг Светы» (38% голосов), который во время пандемии коронавируса рассказывал пользователям ОК об интересных местах в России. На втором месте оказался проект «Уютный ЗОЖ» (27%), который помогал пользователям оставаться в форме на самоизоляции, на третьем — блог «Неугомонные» (17%).

Обладатели премии «Самый ОК!» получат специальные статуэтки с эмблемой конкурса от «Одноклассников». Подробные результаты голосования можно посмотреть в приложении премии в соцсети.

«Одноклассники» проводят премию «Самый ОК!» в третий раз. В ней принимают участие самые популярные российские проекты, которые представлены в соцсети. Главное условие участия — наличие контента номинантов в ОК.​