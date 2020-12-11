РИАМО - 11 дек. Стоимость посуточной аренды загородных домов и квартир в Москве и Московской области демонстрирует снижение по сравнению с показателями прошлого года, сообщил РИАМО руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость» Артем Кромочкин.

«В конце октября этого года против конца октября предыдущего арендные ставки в Москве и Московской области взяли курс на снижение. Так, цены на съем загородных домов в Подмосковье подешевели на 10%», - сказал Кромочкин.

Аналогичная тенденция наблюдается с ценами на посуточную аренду квартир. Стоимость аренды квартиры в Московском регионе снизилась на 8%.

Эксперт отметил, что средняя цена аренды загородного дома составляет порядка 9 тысяч рублей в сутки, квартиры - 2,3 тысячи рублей в сутки.

Самое дорогое предложение среди квартир - лот на Пресненской набережной в столице с видом на Москву-реку. Стоимость аренды этой квартиры площадью 220 квадратных метров составляет 55 тысяч рублей в сутки. Дом с самой высокой посуточной арендной платой находится в Солнечногорске. Его площадь составляет 700 квадратных метров, а обойдется он арендатору в 200 тысяч рублей в сутки.

Самая бюджетная съемная квартира находится на Дербеневской улице в Москве, ее площадь составляет 30 квадратных метров, сутки аренды такой квартиры стоят 900 рублей. Самый недорогой дачный дом можно снять в Сергиевом Посаде за 1 тысячу рублей в сутки, площадь такого дома - 60 квадратных метров.