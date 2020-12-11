РИАМО - 11 дек. Спрос на посуточную аренду загородных домов в Московском регионе на новогодние праздники вырос на 89% по сравнению с показателями прошлого года, а спрос на аренду квартир показал незначительное снижение, сообщил РИАМО руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость» Артем Кромочкин.

«В Московском регионе наблюдается устойчивый рост спроса на посуточную аренду загородных домов. Так, в конце октября его показатели превысили прошлогодние на 89%. Интерес к аренде квартир, напротив, снизился на 8%», - сказал Кромочкин.

Он отметил, что в этом году до середины ноября наблюдалось формирование отложенного спроса. Если в прошлом году люди начинали активно подбирать жилье на Новый год в сентябре, то сейчас, в период ограничений, потенциальные арендаторы просматривают предложения, но сделки не оформляют.

«Ситуация начала меняться в последние недели. Причинами тому, вероятно, послужили не только приближение Нового года, но и принятие новых ограничений, связанных с работой развлекательных заведений. В поисках оставшихся вариантов для празднования потребители поспешили забронировать жилье для встречи Нового года с близкими и друзьями. В середине ноября динамика этих показателей составила + 1,5% к середине ноября 2019-го, а уже через неделю она составила + 10%», — заключил эксперт.