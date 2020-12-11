РИАМО - 11 дек. За последние сутки в Москве вылечили еще 5920 человек с подтвержденным коронавиурсом, сообщает столичный оперштаб.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 518 889.

«Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации», - говорится в сообщении.

Те, кто вылечился, могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами.

В мегаполисе из-за пандемии действуют ограничения — старшеклассники переведены на дистанционное обучение, часть сотрудников компаний перевели на удаленку, а люди старше 65 лет должны соблюдать домашний режим.

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Текстовая трансляция

11 ДЕКАБРЯ

- В Москве за минувшие сутки вылечили еще 5920 человек с подтвержденным коронавиурсом. Всего от инфекции в столице вылечилось 518 889 больных.

- За последние сутки в столице скончались еще 77 пациентов с подтвержденным коронавириусом. За все время пандемии в столице умерли 9722 человек.