РИАМО - 11 дек. Уже в этом году у жителей Подмосковья появится возможность воспользоваться новыми электронными госуслугами для беременных, молодых матерей и инвалидов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«До конца 2020 года планируется появление новых электронных услуг по назначению пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком, выдаче сертификата на технические средства реабилитации для инвалидов», - сказал собеседник агентства.

По его словам, до конца этого года некоторые существующие онлайн-услуги будут оптимизированы. Например, предоставление электронной услуги по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании сократится с десяти до пяти дней. Более того, прием справок и выписок из Главархива перестанет быть очным.

«Также планируется автоматическое продление выплаты компенсации родительской платы за детский сад. Кроме того, планируется упростить получение услуг по выдаче санаторно-курортных путевок», - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что план по развитию электронных госуслуг на 2021 год находится на стадии формирования и согласования с соответствующими ведомствами.