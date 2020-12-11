РИАМО - 11 дек. Уже в этом году у жителей Подмосковья появится возможность воспользоваться новыми электронными госуслугами для беременных, молодых матерей и инвалидов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
По его словам, до конца этого года некоторые существующие онлайн-услуги будут оптимизированы. Например, предоставление электронной услуги по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании сократится с десяти до пяти дней. Более того, прием справок и выписок из Главархива перестанет быть очным.
«Также планируется автоматическое продление выплаты компенсации родительской платы за детский сад. Кроме того, планируется упростить получение услуг по выдаче санаторно-курортных путевок», - отметил собеседник агентства.
Он добавил, что план по развитию электронных госуслуг на 2021 год находится на стадии формирования и согласования с соответствующими ведомствами.
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