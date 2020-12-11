РИАМО - 11 дек. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Клину ранее судимого 20-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении разбойного нападения, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«В дежурную часть поступило заявление от сотрудника пункта приема металла, расположенного на улице Дурыманова, о том, что неизвестный мужчина ворвался в помещение и нанес ему два удара ножом, после чего похитил 70 тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Подозреваемого удалось установить с помощью камер видеонаблюдения. Мужчину задержали по месту жительства.
«При обыске квартиры правонарушителя обнаружено и изъято орудие преступления», – добавила Петрова.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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