РИАМО - 11 дек. Одного человека спасли на пожаре в квартире, расположенной на улице Адмирала Макарова, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме поступило в дежурную часть в 8:02.

«В одной из квартир на 1 этаже происходило возгорание личных вещей и мебели на площади 20 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В 08:17 пожар был локализован, в 8:32 – ликвидирован.

Сведений о пострадавших не поступало.