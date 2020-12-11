РИАМО - 11 дек. В столице с 12 декабря на 10 дней закроется несколько станций метрополитена, это связано со строительством Большой кольцевой линии метро, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 12 по 22 декабря будут закрыты станции «Хорошевская» и «Шелепиха» БКЛ и Солнцевской линии. На участке «ЦСКА» — «Парк Победы» движения составов не будет, а на участке «ЦСКА» — «Савеловская» поезда будут ходить с увеличенным интервалом», - говорится в сообщении.

На Некрасовской линии метро поезда не будут ходить от «Нижегородской» до станции «Лефортово». На этом участке ограничения вводятся до 14 декабря.

В период ограничений между закрытыми станциями будут курсировать автобусы компенсационных маршрутов.

Кроме того, с 12 по 15 декабря ограничат движение автомобилей на нескольких улицах юго-востока столицы. Так, в эти дни нельзя будет совершить поворот с Солдатской улицы на Наличную, правый поворот с Авиамоторной улицы на шоссе Энтузиастов при движении от Красноказарменной улицы и поворот с Авиамоторной улицы на улицу Пруд-Ключики.

Также на участке Авиамоторной улицы в районе дома 43/24 до пересечения с улицей Пруд-Ключики нельзя будет проехать по одной из полос. Участок Наличной улицы от пересечения с Солдатской до дома 4, строения 1 временно станет односторонним. На местах всех ограничений запретят парковаться.