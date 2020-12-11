РИАМО - 11 дек. Согласно прогнозам Минстроя РФ, в 2021 году цены на жилье в Московском регионе и в целом по России вырастут, в среднем стоимость жилья в стране достигнет 49 тысяч рублей за один квадратный метр, пишет в пятницу газета «Известия».

Среднюю рыночную цену квадратного метра жилья в следующем году опубликовали в проекте приказа ведомства. Однако застройщики считают, что рост цен будет значительнее.

«Больше всего жилье подорожает в Москве и регионах Дальнего Востока», - отмечается в публикации.

В этих регионах цены вырастут от 8 тысяч до 9,5 тысячи рублей за один квадратный метр. По расчетам экспертов Минстроя РФ, цена за 1 квадратный метр по всей стране подрастет на 539 рублей относительно второй половины нынешнего полугодия.

«На 2 тысячи рублей или меньше цена квадратного метра вырастет в <...> Московской области», - отмечается в публикации.