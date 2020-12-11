РИАМО - 11 дек. Главархив Москвы совместно Госинспецией по недвижимости в рамках проекта по выявлению уникальных документов, нашли и опубликовали проектные документации на 20 старинных церквей, сообщается на официальном сайте мэра Моcквы.

Все эти церкви были снесены в начале XX века. Теперь жители столицы могут представить облик города начала ХХ века.

«Документы о 20 давно утраченных храмах и часовнях представляют историческую ценность, а публикация этих документов позволит горожанам познакомиться с жемчужинами храмового зодчества», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сотрудники архива и Госинспекции по недвижимости проводят масштабную работу по поиску исторических документов.

В рамках проекта специалисты Главархива ведут масштабную работу по поиску и определению значимости документов. После чего бумаги проходят экспертизу и оценку значимости. При этом учитываются год их создания, автор и ряд других критериев.

«В этом проекте Госинспекция по недвижимости выступает в качестве эксперта, а предоставленные заключения позволяют включить данные материалы в Государственный реестр уникальных документов и обеспечить их особое хранение», — добавил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.