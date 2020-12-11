РИАМО – 11 дек. Власти обратились к представителям бизнеса с рекомендацией придержать цены на подсолнечное масло и сахар, литр масла должен стоить не больше 110 рублей, килограмм сахара — не более 45 рублей, сообщает РИА Новости.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что Федеральная антимонопольная служба, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры не проконтролировали рост цен на продукты. В итоге ситуация вышла из-под контроля.
Он отметил, что в условиях снижения доходов населения такое положение дел является недопустимым.
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