РИАМО - 11 дек. В столице идет набор желающих для участия в новом сезоне «Бизнес-уик-энда» - познавательных курсов для решивших открыть свой бизнес молодых людей, занятия рассчитаны на юношей и девушек возрастом до 27 лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обучение уже началось и продлится до февраля 2021 года. У всех, кто желает присоединиться, остается возможность попасть в два потока.
Для учеников подготовлено несколько этапов обучения – это вводный видеоурок, курс для желающих создать свою первую бизнес-модель компании – «Преакселератор» и «Акселератор», который уже рассказывает, как развить свой бизнес.
Вводный урок можно будет просмотреть вплоть до 20 декабря. «Преакселератор» стартует в два потока, начало первого намечено на 14 декабря, второго – на 21 декабря. Окончание второго этапа состоится 7 и 14 февраля соответственно.
После этого начинается заключительный этап – «Акселератор». Принять участие в нем смогут 400 человек, прошедших «Преакселератор». Это уже продвинутый курс, на котором бизнес-тренеры расскажут, как получать прибыль со своего дела, как привлекать и искать клиентов.
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