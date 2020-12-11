РИАМО - 11 дек. В столице идет набор желающих для участия в новом сезоне «Бизнес-уик-энда» - познавательных курсов для решивших открыть свой бизнес молодых людей, занятия рассчитаны на юношей и девушек возрастом до 27 лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Проект пользуется популярностью у старшеклассников, а также у студентов и выпускников колледжей и вузов. В этом году такие курсы окончили около 33 тысяч человек. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией обучение проводят в режиме онлайн», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Обучение уже началось и продлится до февраля 2021 года. У всех, кто желает присоединиться, остается возможность попасть в два потока.

Для учеников подготовлено несколько этапов обучения – это вводный видеоурок, курс для желающих создать свою первую бизнес-модель компании – «Преакселератор» и «Акселератор», который уже рассказывает, как развить свой бизнес.

Вводный урок можно будет просмотреть вплоть до 20 декабря. «Преакселератор» стартует в два потока, начало первого намечено на 14 декабря, второго – на 21 декабря. Окончание второго этапа состоится 7 и 14 февраля соответственно.

После этого начинается заключительный этап – «Акселератор». Принять участие в нем смогут 400 человек, прошедших «Преакселератор». Это уже продвинутый курс, на котором бизнес-тренеры расскажут, как получать прибыль со своего дела, как привлекать и искать клиентов.