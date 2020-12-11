РИАМО - 11 дек. Уголовное дело возбуждено из-за смерти мужчины и маленького ребенка на пожаре на Керченской улице в Москве, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Пожар произошел в квартире жилого дома вечером 10 декабря. Дело возбуждено по части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

«Пожарным удалось вывести из квартиры женщину и ее малолетнего ребенка 2017 года рождения, однако несмотря на оказанную медицинскую помощь, они скончались», - отметила Иванова.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Расследование дела продолжается.