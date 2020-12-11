РИАМО - 11 дек. Узнать больше о Первом отряде космонавтов или о профессиональной терминологии покорителей космоса можно будет на подготовленных центром «Космонавтика и авиация» лекциях, которые стартуют с 13 декабря на сайте ВДНХ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Лекции будут идти по выходным до конца февраля. Зрители первых выпусков узнают, к примеру, как отбирают в отряд космонавтов и чем астероиды отличаются от комет», — сказала заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Цикл откроется лекцией «Малые тела Солнечной системы». Сеанс начнется в 16:00 13 декабря. За время урока слушатели узнают больше об астероидах и кометах. Мероприятие проведет старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга Владимир Сурдин.

Вторая лекция, которая пройдет через неделю – 20 декабря, расскажет больше об отрядах космонавтов. Пришедшие узнают о том, как и кто туда попадает. А также слушатели узнают, как правильно подготовиться.

Третьим мероприятием в цикле станет встреча с покорителями космоса. Лекцию проведет действующий летчик-космонавт Герой РФ Федор Юрчихин, присутствовать на встрече будет Герой СССР Виктор Афанасьев. От них слушатели узнают больше о бытовой жизни на МКС.

Анонсы новых лекций цикла «Космос по выходным» будут появляться на официальном сайте «Космонавтика и авиация».