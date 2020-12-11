РИАМО - 11 дек. За последние сутки в столице скончались еще 77 пациентов с подтвержденным коронавириусом, сообщает московский оперштаб.

За все время пандемии в столице умерли 9722 человек.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в городе зафиксировали 671 948 случаев Covid-19, выздоровели 512 969 пациентов, скончались 9645 человек.

В мегаполисе из-за пандемии действуют ограничения — старшеклассники переведены на дистанционное обучение, часть сотрудников компаний перевели на удаленку, а люди старше 65 лет должны соблюдать домашний режим.

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Текстовая трансляция

11 ДЕКАБРЯ

- В Москве за минувшие сутки вылечили еще 5920 человек с подтвержденным коронавиурсом. Всего от инфекции в столице вылечилось 518 889 больных.

- За последние сутки в столице скончались еще 77 пациентов с подтвержденным коронавириусом. За все время пандемии в столице умерли 9722 человек.