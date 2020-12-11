РИАМО - 11 дек. Пасмурная и морозная погода ожидается в пятницу в Московском регионе, температура воздуха опустится до минус 9 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».



«Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается», - говорится в сообщении.



Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 6 до минус 4 градусов, а в Подмосковье от минус 9 до минус 4 градусов.



Юго-восточный ветер разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 761 миллиметр ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 60%.