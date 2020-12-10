В среду столичные полицейские приняли роды у 29-летней девушки на станции метро «Электрозаводская», весь процесс попал на видео.
Прибывшие врачи отметили, что оказанная полицейскими помощь была своевременной и квалифицированной.
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В среду столичные полицейские приняли роды у 29-летней девушки на станции метро «Электрозаводская», весь процесс попал на видео.
Прибывшие врачи отметили, что оказанная полицейскими помощь была своевременной и квалифицированной.
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