РИАМО - 10 дек. В Москве общественный транспорт теперь будет ходить по тактовому расписанию, то есть через определенный промежуток времени, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Теперь на всех маршрутах они будут должны соблюдать тактовое расписание (вам не надо запоминать расписание или изучать его на остановке – следующий автобус придет через определенный промежуток времени)», - сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Кроме того, автобусы станут еще более комфортабельными — в них будет больше сидячих мест, климат-контроль, возможность бесконтактной оплаты, Wi-Fi и USB-розетки и единый с автобусами городского перевозчика дизайн.

Также в общественном транспорте Москвы будут чаще проводить дезинфекцию. А штрафы за нарушения повысятся почти в два раза.

Еще москвичам предлагают высказать свои предложения в форме обратной связи на странице проекта или в чат-боте департамента транспорта в Telegram— @to_deptrans _bot.

Новые правила будут действовать с мая следующего года.