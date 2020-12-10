РИАМО - 10 дек. В среду столичные полицейские приняли роды у 29-летней девушки на станции метро «Электрозаводская», весь процесс попал на видео, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.
Роды принимали сотрудник патрульно-постовой службы Алеся Полякова и прапорщик полиции Алексей Орлов.
«До приезда медиков, полицейские обернули младенца в специальную теплоизолирующую фольгу во избежание обморожения», - говорится в сообщении.
Прибывшие врачи отметили, что оказанная полицейскими помощь была своевременной и квалифицированной.
Сейчас мама и малыш находятся в родильном доме.
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