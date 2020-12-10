РИАМО - 10 дек. В среду столичные полицейские приняли роды у 29-летней девушки на станции метро «Электрозаводская», весь процесс попал на видео, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Роды принимали сотрудник патрульно-постовой службы Алеся Полякова и прапорщик полиции Алексей Орлов.

«До приезда медиков, полицейские обернули младенца в специальную теплоизолирующую фольгу во избежание обморожения», - говорится в сообщении.

Прибывшие врачи отметили, что оказанная полицейскими помощь была своевременной и квалифицированной.

Сейчас мама и малыш находятся в родильном доме.

Женщина рожает в столичном метро. ВИДЕО>>