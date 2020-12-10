РИАМО - 10 дек. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил качество завершенного ремонта в звенигородской Введенской средней общеобразовательной школе №3, рабочая поездка прошла в рамках проекта «Выездная администрация», говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В ходе работ, которые стартовали в октябре, в учреждении заменили канализационные трубы, отремонтировали санузлы, душевые и помещения горячего цеха в пищеблоке.

«За два месяца на территории Введенской школы были проведены важные ремонтные работы. Строители произвели частичную замену канализационных и инженерных систем, провели косметический ремонт в санузлах и душевых раздевалок. Также был осуществлен ремонт помещений пищеблока. Сейчас все работы уже завершены – ученики вернулись с дистанционного обучения в свои классы», – сказал Иванов.

Помимо этого, глава муниципалитета вместе с родителями обучающихся продегустировал бесплатное питание в столовой Введенской школы №3. Суммарно в образовательном учреждении с начала этого учебного года им обеспечены порядка 600 ребят.