РИАМО - 10 дек. Обвиняемый в краже средств у кредитной организации, которого экстрадировали в Россию из Египта, прилетел в Москву в сопровождении сотрудников российского бюро Интерпола и ФСИН России, он похитил у банка более 300 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД Медиа.

В 2012 году, занимая пост гендиректора компании, Артур Оганов заключил с банком договор об открытии кредитной линии. Договор был заключен с целью рефинансирования ранее взятых кредитов и пополнения оборотных средств фирмы. После того, как злоумышленник получил деньги, он вывел их при помощи фиктивных договоров займа, чем и причинил банковской организации многомиллионный ущерб.

«В июне 2018 года на основании запроса Главного управления МВД России по городу Москве фигурант был объявлен в международный розыск. В сентябре текущего года он задержан на территории Египта», - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оганова обвиняют в преступлении, которое предусмотрено статьей 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Экстрадиция обвиняемого состоялась в московском аэропорту Шереметьево.