РИАМО - 10 дек. К 20 декабря в Одинцовском округе подготовят 48 площадок для массового катания на коньках, 14 из них появятся в Одинцове, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Кроме того, на Центральной площади в Одинцове будет располагаться самый большой в Подмосковье каток площадью более 6 тысяч квадратных метров.

«В Одинцовском округе мы уже готовим все наши 48 площадок для массовых катаний – 34 из них будут залиты на хоккейных коробках. Перед нами стоит задача не только до 20 декабря завершить все работы по устройству площадок, но и поддерживать качество льда в дальнейшем – чистить его после обильных снегопадов, производить дополнительную заливку для обновления покрытия», – сказал глава муниципалитета Андрей Иванов.

Помимо этого, на территории округа запланировано обустроить шесть лыжных трасс общей протяженностью порядка 50 километров. Из-за отсутствия сильных снегопадов в настоящий момент осуществляется подготовка одной лыжной трассы на территории парка имени Ларисы Лазутиной. Там с помощью пушек с искусственным снегом к середине следующей недели будет подготовлено 2,5 километра трассы. На данный момент для всех желающих открыта лыжня длиной 600 метров.