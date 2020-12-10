РИАМО - 10 дек. Филиал резиденции Деда Мороза в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха откроется 12 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского округа.

Резиденция будет работать в декабре каждые выходные с 14:00 до 16:00. Чтобы попасть в волшебный домик, необходимо заранее забронировать время по телефону +7 (926) 341-20-82 или у администраторов парка.

«В лесном домике в сосновом бору парка Ларисы Лазутиной с этой субботы начнет работу филиал резиденции Деда Мороза. Чтобы попасть на прием к новогоднему волшебнику, нужно будет заранее записаться, чтобы не создавать на месте большую толпу. Ждем наших детишек с выученными стихотворениями и хорошим настроением», – сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

На территории парка работает почта Деда Мороза. Ящик от фонда «Путь добра» будет находиться в парке до 20 декабря. Все желающие могут написать о своих мечтах, желаниях и планах, положить письмо в конверт, указать в адресатах Дедушку Мороза, свое имя и обратный адрес с индексом, письма будут доставлены в Великий Устюг. Также в парке расположена местная почта Деда Мороза.