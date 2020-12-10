РИАМО - 10 дек. В народном голосовании по расчистке водных объектов, в которое включили 441 водоем, приняли участие свыше 4,5 тысяч жителей Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.

В голосовании, которое проводится на портале «Добродел», активнее всего участвуют жители Чехова, Егорьевска, а также Дмитровского городского округа.

«В список для голосования мы включили 441 водный объект. Абсолютный лидер сейчас – пруд на реке Прунихе в селе Орудьево Дмитровского округа. Хочу поблагодарить жителей села и всех, кто любит отдыхать на пруду: в течение двух месяцев они самостоятельно расчищали береговую линию. Как говорится, помогают, в первую очередь, тому, кто помогает себе сам», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

На втором месте расположился пруд, который находится в деревне Клеменово городского округа Егорьевск. По рассказам местных старожил, пруд был выкопан воспитанниками Клеменовского детского дома во главе с руководителем Семеном Калабалиным.

На третьем месте оказался пруд на реке Никажель в деревне Беляево городского округа Чехов.

Проголосовать за один из водоемов можно по ссылке: https://vote.dobrodel.ru/prudy2020. Голосование продлится еще неделю, а после его завершения будут разработаны меры по очистке победивших водоемов.