РИАМО - 10 дек. В следующем году на юге Москвы введут в эксплуатацию для переселения по программе реновации три корпуса жилого дома, общая площадь квартир составит порядка 17,57 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В районе Западное Бирюлево по адресу: Харьковский проезд, владение 1/1, ведется строительство трех корпусов жилого дома по программе реновации. В настоящее время работы по возведению монолита и фасадов завершены, ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем и отделке квартир. Ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Односекционные новостройки возводятся по индивидуальному проекту. Фасады, на которые установят корзины под кондиционеры, будут облицованы клинкерной плиткой и пиленым кирпичом. Здания также будут оборудованы автоматизированной системой контроля и учета потребления энергетических ресурсов.

В домах расположится 312 квартир. Четыре квартиры будут оборудованы для маломобильных граждан, в них будет установлена специальная сантехника, а также увеличена ширина дверных проемов и коридоров. Все квартиры получат готовую улучшенную отделку, которая будет соответствовать стандартам реновации.

На первом нежилом этаже разместят лифтовой холл, помещения дежурного, хранения уборочного инвентаря, технические, зону для размещения почтовых ящиков, а также вестибюль жилой части здания. Здесь же могут открыться кафе, магазины, салоны красоты, спортивные клубы, секции и кружки для детей.

В домах установят лифты грузоподъемностью 400 и 1 тысяча килограммов, их оборудуют тактильными и визуальными средствами информации.

В благоустройство территории включено озеленение — высадка кустарников и деревьев. Также здесь разобьют цветники, газоны и обустроят зоны для отдыха взрослых, спортивные и детские площадки.

«В настоящее время в Южном округе в стадии строительства находятся 19 жилых домов на 4,235 тысячи квартир для переселения по программе реновации. Их жилая площадь составляет 238,8 тысячи квадратных метров. В районе Бирюлево Западное новые квартиры получат жители 15 жилых домов, для начала переселения подобраны 2 стартовые площадки», - отметил Загрутдинов.