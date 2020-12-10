РИАМО - 10 дек. Выпускник Лесногородской детской школы искусств в Одинцовском округе Тимофей Стасенко вышел в финал открытого Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» на телеканале «Россия 1», говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В 2020 году тромбонист стал учеником Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов пожелал Тимофею удачи и победы в конкурсе.

«Тимофей Стасенко в этом году стал призером молодежных Дельфийских игр в номинации «Медные духовые инструменты» и является стипендиатом благотворительного фонда «Новые имена». В свои 14 лет владеет не только тромбоном, но и играет на гитаре, фортепьяно, сам пишет музыку. Поздравляем нашего юного музыканта и его педагогов с выходом в финал такого масштабного конкурса. Держим кулачки за его победу», – сказал Иванов.

Заключительный этап всероссийского конкурса «Синяя птица» состоится через две недели. Увидеть выступление финалистов можно будет на телеканале «Россия 1».