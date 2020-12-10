РИАМО - 10 дек. Хвойный молодняк, а также лесные культуры будут охранять в Подмосковье с 14 по 31 декабря, в рамках охраны мобильные патрульные группы лесничих и государственных лесинспекторов будут выявлять, а также пресекать незаконную заготовку деревьев к празднованию Нового года, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Федеральный государственный леснадзор в лесах региона усиливается в рамках операции «Елочка». Дежурство будет вестись государственными лесинспекторами на стационарных постах, а представители общественности, органы местного самоуправления и правоохранительные окажут им помощь.

«В прошлом году в рамках операции «Елочка» лесными инспекторами выявлено 17 фактов незаконной вырубки хвойных деревьев, нарушителями срублено 34 дерева. Граждане были задержаны на месте преступления, приняты процессуальные решения в соответствии с законодательством Российской Федерации», – отметила председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Она добавила, что число нарушений снижается каждый год. Первостепенно это связано с эффективными мерами профилактики, а также экологической пропагандой, которая проводится работниками лесничеств с населением на местах.

Размер штрафа за незаконную рубку лесных насаждений составляет до 4 тысяч рублей для физических лиц, а также до 300 тысяч рублей для юридических лиц. Также для нарушителей, которые нанесут ущерб на сумму свыше 5 тысяч рублей, предусматривается уголовная ответственность.