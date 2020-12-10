РИАМО - 10 дек. Строительство первой очереди подмосковного комплекса, где будет производиться сыр и цельномолочная продукция, завершили на 95%, объект возводится в селе Озерецкое Дмитровского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Строительство нового корпуса по производству цельномолочной продукции и сыра в Дмитровском городском округе завершается, готовность объекта составляет около 95%. Сейчас ведется строительная отделка внутри комплекса и прокладка инженерных коммуникаций, работы планируется завершить в начале января 2021 года», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он добавил, что летом 2020 года на объект была осуществлена поставка технологического оборудования, монтаж которого ведется на текущий момент. Закупка автоматизированного оборудования производилась с учетом применения инноваций в производстве, включая роботизированное оборудование закрытого потока, пуско-наладка которого ожидается. На новом производстве суточный объем переработанного молока составит свыше 300 тон.

Первая очередь инвестиционного проекта реализуется в рамках расширения Озерецкого молочного комбината. Площадь планирующегося комплекса составит свыше 18 тысяч квадратных метров.

Составляющими первой очереди станут четыре линии производства мягких сыров, в числе которых творожный, а также сыры типа «моцарелла», «фетта» и «сулугуни». Плановая мощность каждой линий будет составлять 5 тонн готовой продукции в сутки с возможностью увеличить производство до 15 тонн в сутки.

Посредством запуска проекта компания рассчитывает двукратно увеличить ассортимент производимой продукции, а также выйти в новые категории рынка молочной продукции.

«Объем инвестиций в проект составляет порядка 1,9 миллиарда рублей. Ввод в эксплуатацию комплекса запланирован на март 2021 года. Мощность производства составит более 75 тонн готовой продукции в сутки. После пуска производства более 200 человек получат новые рабочие места», - отметил Воскресенский.