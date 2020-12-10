РИАМО - 10 дек. Пять ответственных кураторов определили по совместной закупке по обустройству и установке детских игровых площадок на территории муниципальных образований в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Кураторов определили на совещании в министерстве благоустройства региона, которое прошло в формате видеоконференции.

«В ходе совещания определены пять ответственных кураторов: Сергиево-Посадский городской округ, городские округа Люберцы, Клин, Одинцово, Серпухов», - говорится в сообщении.

Адресный перечень мест размещения детских игровых площадок для включения в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды» сформирован на основании интернет-голосования жителей на портале «Добродел», которое состоялось в период с 15 по 23 февраля 2020 года.

На голосование было вынесено свыше 1,9 тысячи мест предполагаемого размещения детских игровых площадок, представленных органами местного самоуправления Московской области. Таким образом, по результатам интернет-голосования и на основании решений муниципальных общественных комиссий сформирован адресный перечень из 229 мест размещения площадок.

В связи с корректировкой в 2020 году бюджета Московской области из-за пандемии срок установки 229 детских игровых площадок по программе губернатора Подмосковья был перенесен на 2021 год.

«С 2013 по 2019 год включительно в Подмосковье по программе губернатора Московской области было установлено 1004 площадок (11 в парках + 993 дворы). Это большие игровые комплексы с мягкими, безопасными резиновыми покрытиями яркого цвета», - рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин.