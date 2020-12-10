РИАМО - 10 дек. Новый трехлетний бюджет Москвы, несмотря на сложности, остается бюджетом развития, в столице продолжат реализацию транспортных, инфраструктурных и инновационных проектов, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников

«Больше месяца в Мосгордуме шла напряженная работа над главным финансовым документом города. Ко второму чтению поступило 205 поправок. Редактором были поддержаны инициативы фракции «Единая Россия», депутатского объединения «Моя Москва», отдельных депутатов. В поправках самого редактора были также учтены предложения наших коллег», - сказал Шапошников.

По итогам второго чтения законопроекта о бюджете были увеличены расходы на здравоохранение, социальную поддержку, образование, культуру, строительство и инвестиции, а также на городское хозяйство и волонтерство. Таким образом, расходы столицы в 2021 году составят 3,1 триллиона рублей, доходы – 2,6 триллиона рублей, дефицит – 510 миллиардов рублей.

«Принятие бюджета - результат совместной работы депутатов Мосгордумы, правительства города и москвичей, которые активно участвовали в общественных обсуждениях проекта бюджета на площадке Общественной палаты города. Именно консолидация всех сил, открытость, готовность к диалогу позволила нам учесть потребности и ожидания жителей столицы», - отметил Шапошников.

Он подчеркнул, что город сохранил, а по отдельным направлениям увеличил объем социальных обязательств перед москвичами. На сегодня более 4,5 миллионов человек получают и будут получать помощь из бюджета столицы в той или иной форме.

Шапошников также отметил, что основным приоритетом в 2021 году будет развитие здравоохранения. Он напомнил, что в столице уже идет вакцинация от Covid-19, на эти цели в бюджете на следующий год заложено более 10 миллиардов рублей.